Giyim mağazasını dağıtan kediyi itfaiye ekibi yakaladı

Giyim mağazasını dağıtan kediyi itfaiye ekibi yakaladı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde itfaiye ekipleri, gece mahsur kaldığı giyim mağazasında ürünleri dağıtan yavru kediyi yakalamak için uzun uğraş verdi.

10.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:48
Giyim mağazasını dağıtan kediyi itfaiye ekibi yakaladı

MANİSA'nın ilçesinde itfaiye ekipleri, gece mahsur kaldığı giyim mağazasında ürünleri dağıtan yavru kediyi yakalamak için uzun uğraş verdi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Barbaros Sokak'ta meydana geldi. Bayram , (45) , toptan tekstil ürünleri sattığı iş yerini açtığında bazı tekstil ürünlerinin yerlerde olduğunu gördü. Dükkanı kontrol ettiğinde iş yerindeki yavru kediyi fark etti. Gece iş yerinde mahsur kaldığını anladığı kediyi yakalamak için Salar, kolları sıvadı. Salar, kediyi yakalayamayınca ekiplerini arayarak yardım istedi. İş yerine gelen görevlileri, uzun uğraş sonucu kediyi özel aparatla yakalayıp, sokağa saldı.

İtfaiye görevlilerine teşekkür eden Salar, "Sabah iş yerime geldiğimde eşyalar dağınıktı. Elemanlarımızla kediyi yakalamaya çalıştık, ama başarılı olamadık. Kedi bizden hızlı çıktı. Neyse ki sadece mallarıma olanlar oldu, ama kediye bir şey olmadı" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et