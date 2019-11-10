Giyim mağazasını dağıtan kediyi itfaiye ekibi yakaladı

10.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:48

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde itfaiye ekipleri, gece mahsur kaldığı giyim mağazasında ürünleri dağıtan yavru kediyi yakalamak için uzun uğraş verdi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Barbaros Sokak'ta meydana geldi. Bayram Salar, (45) sabah, toptan tekstil ürünleri sattığı iş yerini açtığında bazı tekstil ürünlerinin yerlerde olduğunu gördü. Dükkanı kontrol ettiğinde iş yerindeki yavru kediyi fark etti. Gece iş yerinde mahsur kaldığını anladığı kediyi yakalamak için Salar, kolları sıvadı. Salar, kediyi yakalayamayınca itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İş yerine gelen itfaiye görevlileri, uzun uğraş sonucu kediyi özel aparatla yakalayıp, sokağa saldı.

Kaynak: DHA

İtfaiye görevlilerine teşekkür eden Salar, "Sabah iş yerime geldiğimde eşyalar dağınıktı. Elemanlarımızla kediyi yakalamaya çalıştık, ama başarılı olamadık. Kedi bizden hızlı çıktı. Neyse ki sadece mallarıma olanlar oldu, ama kediye bir şey olmadı" diye konuştu.