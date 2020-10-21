Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'a talih kuşu kondu
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Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'a talih kuşu kondu

21.10.2020 20:14 | Son Güncelleme: 21.10.2020 20:18
Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'a talih kuşu kondu

Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında açık ayakkabı içinde giydiği çorap nedeniyle eleştirilmişti. Bunun üzerine Sayan, çorap markalarından da teklif beklediğini belirtmişti. Sayan'ın bu isteği bir çorap markasının teklifiyle gerçekleşecek gibi görünüyor.

Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında açık ayakkabı içinde giydiği çorap nedeniyle eleştirilince "Yaz sıcağında giydiğim o çorap zaten çok ipek, eldivenle giyebileceğiniz bir çorap. Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin, baldırı çıplak gezersin; beni ilgilendirmez. Ben çorap severim. Ağustosta giydiğim çoraptan dolayı hanımefendilerden "Helal olsun" diyenler duydum. Bu başka bir şeydir. Mesela bu Kraliyet Ailesi'nde bir kuraldır. Çorap Fransa'dan doğmuştur" demişti. Sayan, ayrıca çorap markalarından da teklif beklediğini belirtmişti.

DÜŞÜNMEK İÇİN ZAMAN İSTEDİ

Ünlü sanatçının bu isteği gerçek oldu. Türkiye'nin önde gelen bir çorap markası Seda Sayan ile bir dizi reklam filmi çekmek için teklif götürdü. Sayan, düşünmek için zaman istedi.

BİRÇOK REKLAMDA ROL ALDI

Seda Sayan, bugüne kadar kuyumdan-teknolojiye, ev dekorasyonundan- kozmetik ürünlere kadar bir çok reklamda rol almıştı.

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