GittiGidiyor'un Strateji ve Operasyonlar Direktörü Taner Anlatıcı oldu
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GittiGidiyor'un Strateji ve Operasyonlar Direktörü Taner Anlatıcı oldu

GittiGidiyor'un Strateji ve Operasyonlar Direktörü Taner Anlatıcı oldu
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

e-ticaret sitesi GittiGidiyor'un Strateji ve Operasyonlar Direktörlüğü görevine Taner Anlatıcı getirildi.

e-ticaret sitesi GittiGidiyor'un Strateji ve Operasyonlar Direktörlüğü görevine Taner Anlatıcı getirildi.

GittiGidiyor açıklamasına göre, GittiGidiyor'un uzun vadeli strateji ve hedeflerinin belirlenmesinde rol oynayacak Anlatıcı, şirketin sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak girişimlerinin şekillenmesinde görev alacak. Anlatıcı, stratejik ve ticari operasyonların planlanması, gerçekleştirilmesi ve izlenmesinden sorumlu strateji ve operasyonlar departmanına liderlik edecek.

Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra İtalya Bocconi Üniversitesi Uluslararası İşletme yüksek lisans programını tamamlayan Taner Anlatıcı, kariyerine Citibank'ta başladı. Uzun yıllar Citibank ve Morhipo'da finans ve strateji alanlarında çalışan Anlatıcı, son olarak Hepsiburada'da Strateji Direktörü olarak görev yapıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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