Gişe Memuru filmi oyuncuları kim? Gişe Memuru konusu, oyuncuları ve Gişe Memuru özeti!
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Gişe Memuru filmi oyuncuları kim? Gişe Memuru konusu, oyuncuları ve Gişe Memuru özeti!

Gişe Memuru filmi oyuncuları kim? Gişe Memuru konusu, oyuncuları ve Gişe Memuru özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Gişe Memuru filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Gişe Memuru konusu, özeti ve Gişe Memuru oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Gişe Memuru filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Gişe Memuru filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gişe Memuru filmini izleyecek olanların merak ettiği Gişe Memuru konusu nedir, Gişe Memuru oyuncuları kimler ve Gişe Memuru özeti gibi konuları inceliyoruz.

GİŞE MEMURU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kenan (Serkan Ercan); insanlarla ilgilenmekten çok hayal dünyasına dalan, babası ile aynı evde oturan sessiz sakin bir gişe memurudur. Tavşancık gişeler bölgesinde gişe memurluğu yapmaktadır. Bu hayal olayları, ona en çok araba geçiren şöhretini kazandırmıştır. Kenan'ın, annesinin ölümünden sonra babası ile arası ciddi bir şekilde bozulur. Kenan'ın bu hayatı, yeni atanacağı gişelerde değişecektir.

GİŞE MEMURU OYUNCULARI?

• Serkan Ercan-Kenan

• Zafer Diper-Kenanın babası Hakkı

• Nergis Öztürk-Nurgül

• Büşra Pekin-Nevra

• Nadir Sarıbacak-Hüseyin

• Ruhi Sarı-Cengiz

• Sermet Yeşil-Artun

• Mustafa Can Poyraz-Remzi

• Nur Fettahoğlu-Kadın

• Tarık Şerbetçioğlu-İşletme Şefi

• Enes Mazak-İbrahim

• Mustafa Cankılıç-İlhan

• İskender Bağcılar-Kemalettin

• Erkan Avcı

• Adem Yavuz Özata

• Tolga Yeter-Mustafa

• Faruk Karaçay-Erol

• Türkü Turan

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Gişe Memuru filmi oyuncuları kim? Gişe Memuru konusu, oyuncuları ve Gişe Memuru özeti! - Haberler
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