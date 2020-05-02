Girit açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem
02.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:36
Girit Adası açıklarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin yerel saatle 15.51'de ve yerin yaklaşık 18 km derinliğinde olduğunu duyurdu.
Girit Adası açıklarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin yerel saatle 15.51'de ve yerin yaklaşık 18 km derinliğinde olduğunu duyurdu.
Ayrıntılar geliyor... Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com