Girit açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem

Girit Adası açıklarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin yerel saatle 15.51'de ve yerin yaklaşık 18 km derinliğinde olduğunu duyurdu.