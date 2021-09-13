Girişimciliğe ilk adım - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Girişimciliğe ilk adım

Bültenler - Haberler | Güncel
Girişimciliğe ilk adım

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ve KalDer Eskişehir Şubesi işbirliğiyle düzenlenen Girişimcilik Kampı'nın dördüncü ve son kampı Han ilçesinde gerçekleştirildi.

Gençler kampta, girişimcilik fikrini hayata geçirmek için önemli bilgiler edindiler.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ile Türkiye Kalite Derneği Eskişehir Şubesi (KalDer) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Han ilçesinde doğa ile iç içe yapılan Girişimcilik Kampı'nın dördüncüsü gerçekleştirildi. Genç işsizliğe çözüm arayışı fikriyle yola çıkılan Girişimcilik Kampı'nda gençler, alanında uzman isimlerden "Girişimcilik ve Sosyal Girişimcilik" konularında önemli bilgiler edinirken, iş fikirleri için gelecek planlarını oluşturuyorlar. Eğitimler Han Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde verilirken, gençler aynı zamanda tesislere yakın doğal ortamda çadırlarını kurdular, eğitim ve kamp hayatını bir arada yaşadılar. Gençlerin yemeklerini kamp süresince Han'ın Eli Kadın İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar hazırladı. Gençler yine kooperatifin oluşturduğu Lavanta Sabun Atölyesi'ni de ziyaret ederek sabun yapım sürecini de yerinde deneyimledi. Yazılıkaya tarihi bölgesinde gezi ve yürüyüş yapan gençler, bölgenin doğal güzelliklerini yerinde görme imkânı buldu. Han Tarihi Hamamını, Yeraltı Şehri gibi antik bölgeleri de inceleyen gençler eğitimler arasında tarihi bölgede keyifli anlar yaşadı. Eğitimler kapsamında KOSGEB Uzman Eğitmeni Orhan Daşdemir Girişimcilik ve Destekler, Duygusal Zeka ve Liderlikte Eğitmen Serpil Yolal, Problem Çözme Tekniklerinde İbrahim Saçkan, İletişim Teknikleri konusunda Dt. Bülent Özdoğan, Daha İyi Bir Ben Kurucusu Sosyal Girişimci Zeynep Yılmaz da Girişimcilik Atölyesi ile gençlerle buluştu. Eğitim, doğal ortam ve sosyalleşmenin yeni bir şekli olan kampın çok faydalı geçtiğini belirten gençler, kendilerine bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür etti. Gençlik Merkezi yetkilileri ise gençlere yönelik eğitici ve sosyal aktivitelerin devam edeceğini kaydetti.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Marmara Denizi'nde 1960 yılında beri görülmeyen orfoz balığı görüntülendi

Marmara Denizi'nde 1960 yılında beri görülmeyen orfoz balığı görüntülendi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Göksel Gülşen Kenan Doğulu Vildan Atasever
Spor Rıza Çalımbay Diego Arda Turan Okan Buruk
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Murat Kurum Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Girişimciliğe ilk adım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 17:24:19. #1.12#