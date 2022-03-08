Girişimci kadınlar Sancaktepe Belediyesi etkinliği'ne katıldı - Haberler

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Girişimci kadınlar Sancaktepe Belediyesi etkinliği'ne katıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Girişimci kadınlar Sancaktepe Belediyesi etkinliği'ne katıldı

Kargı Yeşilköy Köyü Girişimci Kadınlar Kooperatifi, İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün davetiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen programa katıldılar.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Kargı Yeşilköy Köyü Girişimci Kadınlar Kooperatifi, İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün davetiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen programa katıldılar.

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Sancaktepe Belediyesi tarafından bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün davetiyle Kargı Yeşilköy Girişimci Kadınlar Kooperatifi Başkanı Zeliha Aksoy ve Başkan Yardımcısı Emine Devrez'de katıldı.

Programda üretmiş oldukları yöresel ürünleri tanıtma imkanı bulan Kargı Yeşilköy Girişimci Kadınlar Kooperatifi ürünlerden oluşan hediyelerden Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye takdim ettiler. - ÇORUM

Girişimci kadınlar Sancaktepe Belediyesi etkinliği'ne katıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Kadınlar Günü, Şeyma Döğücü, Sancaktepe, Kargı, Yerel, Haberler

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