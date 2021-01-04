Girişimci kadın Zeruj'un tarzı ve tesettür kombin önerileri: Zeruj Instagram paylaşımları

Tesettür giyim dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Zeruj, pek çok tasarımcının tanınmasına da yardımcı olmuştur. Seruj hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

Muhafazakar giyim için yenilikçi isimlerden biri olan Zeruj, muhafazakar giyim bloggerları başlığı altında en çok takip edilen isimlerden biri. Zehra Özkaymaz, Zeruj adıyla kendisi için bir marka değeri oluşturdu ve bu marka değeri çerçevesinde tesettür kombin önerileri ile Instagram hesabında paylaşımlar yapıyor.

ZERUJ'UN TARZI VE TESETTÜR KOMBİN ÖNERİLERİ

Ülkemizde tesettür giyim dendiği zaman akla ilk gelen isimlerden biri olan Zehra Özkaymaz, sosyal medyada kullandığı Zeruj kullanıcı adı ile biliniyor. Zeruj, takipçilerine sunduğu tarzı ölçülü giyim veya muhafazakar giyim olarak tanımlıyor. Tesettür modası fikrine ise çok sıcak bakmıyor. Modanın şekilci bir ifade olduğunu söyleyen Zeruj, trendleri dikkate alarak tesettür kombin önerileri ile takipçilerini karşılıyor.

Zeruj tarzını eleştirenlere baş kapatmak ile tesettür giyim arasında bir fark olduğunu ifade ediyor. Muhafazakâr giyim, trendlerin dinamiklerinin de takip edildiği bir sektörken; tesettür giyim İslami kurallara sahiptir. Baş kapatmak ise bunlardan daha farklı bir durum olarak karşımıza çıkıyor.

Ölçülü giyim çerçevesinde onlarca tasarımcıyla çalışan Zeruj, İstanbul'u Ortadoğu'da bir muhafazakar giyim başkenti olarak nitelemek istiyor. Yakın zamana kadar muhafazakar giyim için çok fazla tercih olmadığına dikkat çeken influencer Zeruj, takipçilerine sık sık ürünler tanıtmakta.

Muhafazakar giyimin trendlerini yakalayan tasarımcılarla takipçilerini buluşturarak, tesettür kombine yön gösteren bir isim olarak takipçi sayısını da artırmaya devam ediyor. Özel günler için şık, günlük tesettür kombinler için ise spor ve rahat kombin önerileri verdiği Instagram hesabında ise yaklaşık 700 bin takipçisi bulunuyor.