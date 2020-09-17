Giriş kapıları duvarla örülen 130 yıllık kilise için Didim'de harekete geçildi Aydının Didim ilçesine bağlı Akbük mahallesinde bulunan ve şu ana kapalı olan tarihi Rum Ortodoks Kilisesi'nin 2 kapısının duvar örülmesiyle ilgili olarak Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, yerinden inceleme yaparak konu hakkında suç duyurusuna bulunduklarını ifade etti.

Aydının Didim ilçesine bağlı Akbük mahallesinde bulunan ve şu ana kapalı olan tarihi Rum Ortodoks Kilisesi'nin 2 kapısının duvar örülmesiyle ilgili olarak Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, yerinden inceleme yaparak konu hakkında suç duyurusuna bulunduklarını ifade etti.

Didim'e bağlı Akbük mahallesinde bulunan ve şu ana kapalı konumda olan Rum Ortodoks Kilisesi'nin 2 kapısının duvarla örülmesiyle ilgili basında çıkan haberlerin ardından Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, yerinden inceleme yaptı.

Kilisenin 3 girişinden ikisinin kimliği belirsiz kişi yada kişilerce duvarla örülmesiyle başlayan süreçte Aydın İl Kültür ve Turizm müdürü Mehmet Umut Tuncer yerinde incelemede bulundu. Basın mensuplarına bilgiler veren Tuncer kilisenin 130 yıllık Rum Ortodoks kilisesi olduğunu ve 2 hafta önce kendilerine tahsis edildiğini belirtti.

"Derme çatma duvar örülmüş"

Tuncer "Tahsisten sonra kilisemizi inceledik. Kilisemizin organizasyonu açısından bir kültür değeri olarak, Didim'e ne açıdan kazandırabileceğimiz noktasında çalışmalara başladık. Fakat bahsedilen iddialarla ilgili vahim bir tabloyla karşılaştık. Kilisemizde toplam 3 kapı var. 3 kapıdan ikisi kurul kararı olmaksızın,tarihi dokusuna uymayacak şekilde iki kapının derme çatma şekilde duvarla örüldüğünü tespit ettik. Kilise sit alanı, burada kurul karar olmaksızın herhangi bir tadilat ve onarım yapmak mümkün değil" diye konuştu.

"Savcılığa suç duyurusunda bulunduk"

İddialarla ilgili de konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü Tuncer konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını da kaydederek, tarihi kiliselerin kapılarının yanında bulunan alkollü mekana ruhsat alınabilmesi amacıyla duvarla örüldüğünü, bu şekilde alkollü mekanların ruhsat alabilmesi için ibadethanelere 100 metre mesafe engelinin aşılmak istendiğini kaydetti. İl Müdürü Tuncer, "Alkollü mekanın ruhsatlandırılabilmesi için, kapılarda söz konusu tahribatın yapıldığı" iddiasının araştırıldığını söyledi.

Kilisenin tarihçesi

Osmanlı döneminde 1870'lerde yapılan ve işlevini Cumhuriyet yılları başlarına kadar sürdüren tarihi kilise, Rumların mübadele sonucu Yunanistan'a göç etmesi ile atıl kaldı. Bir süre sonra kiliseye bir asma kat oluşturularak okula çevrildiği öğrenilirken, yıllarca bakımsız kalan kilisedeki süsleme ve sıvaların zarar görmesi üzerine dönemin Akbük Belediyesi yöneticilerinin girişimi ile tadilat yapıldığı, restorasyonun ardından Kilise'de bir defa alınan izinle Süryani bir çiftin evlilik töreninin yapıldığı daha sonra kapalı tutulduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA