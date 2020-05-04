Giresunlu firmadan Kovid-19'a karşı mobil "hava sterilizasyon cihazı"

Giresun'da bir firma, yerli imkanlarla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mobil UV-C hava sterilizasyon cihazı üretti.

Giresun'da bir firma, yerli imkanlarla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mobil UV-C hava sterilizasyon cihazı üretti.

Laboratuvar ürünleri üretimi üzerine faaliyet gösteren firmanın genel müdürü Gamze Ejderoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havadan yayılarak insana bulaşan birçok hastalık etmeni mikroorganizma olduğunu söyledi.

Ejderoğlu, bu sorunları tamamen ortadan kaldırmak, havadaki mikrobiyal yük seviyesini daimi olarak riskli düzeyin altında tutabilmek için UV-C ışığı ile hava sterilizasyonu sağlandığını belirtti.

UV-C hava sterilizasyon cihazının, havadaki mikroorganizmaları UV-C ışığı sayesinde kimyasal kullanmadan temizlediğini savunan Ejderoğlu, odadaki insanlar için tamamen zararsız hale getirdiğini ifade etti.

Dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınına karşı mobil UV-C hava sterilizasyon cihazını yerli imkanlarla çok daha uygun fiyata üretmek için bir süredir Ar-Ge çalışmaları içerisinde olduklarını dile getiren Ejderoğlu, yaklaşık 1,5 ay önce ilk prototipi üreterek uygulanabilirliğini denediklerini, elde edilen olumlu sonuçların ardından seri imalata başladıklarını aktardı.

Ejderoğlu, "Cihazın, koronavirüs başta tüm mikroorganizmalara karşı etkili olduğunu" öne sürerek, şöyle devam etti:

"Saatte içinden geçen 300 metreküp havayı mikrobiyal açıdan steril hale getirmektedir. Giriş bölümünde bulunan fan cihazın içine havayı çekmekte, çıkış bölümünde bulunan fan ise içeride steril hale gelen havayı dışarı üflemektedir. Cihazın içinde 36 vatlık UV-C lamba bulunmaktadır. İç haznedeki reflektörler UV-C ışığın şiddetini artırmakta ve havanın içeriden geçişi sırasında ışığın orta bölümde yoğunlaşmasını sağlamaktadır."

Cihazın giriş ve çıkış bölümlerinde bulunan karbon filtrelerin, UV-C ışığın dışarı çıkışını engellediğini, bu sayede havanın sterilize edildiğini anlatan Ejderoğlu, "Ayrıca bu karbon filtreler cihazın içine toz, böcek gibi büyük partiküllerin girişini de engellemektedir.

Cihaz, soğuk, sıcak ve nemli tüm ortam şartlarında çalışabilmektedir. Uzaktan kumandalıdır.

Askı aparatı sayesinde yüksekliği ayarlanabilmektedir. Sahip olduğu ayakları sayesinde istenirse tavana asmadan farklı ortamlara taşınarak mobil olarak da kullanılabilir." diye konuştu.

Ejderoğlu, cihazın yurt dışında binlerce dolara satıldığına işaret ederek, "Biz tamamen yerli imkanlarla sadece birkaç bin liraya imal ettik. Fiyatının uygun oluşu dolayısıyla yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Özel firmaların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarından da yoğun talepler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kullanıcı firma memnun

Mobil UV-C hava sterilizasyon cihazı kullanan bir firmanın kalite güven müdürü İlker Türker ise koronavirüs salgını sonrasında birçok önlem aldıklarını söyledi.

Türker, bunlardan birinin de üretim alanında sterilizasyon cihazının kullanımı olduğunu kaydederek, "Bu cihazı kullanmaya başladıktan sonra ortamın mikrobiyal, küf ve maya oranlarında gözle görülür düşüş gözlemledik. İlerleyen süreçte yemekhane ve personelin kullandığı sosyal alanlarda da kullanmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA