Giresun Veteriner Hekimleri Odası'ndan kurbanlık hayvan uyarısı

Giresun Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığınca kurbanlık hayvan alınırken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili uyarıda bulunuldu.

Oda Başkanı Hüseyin Özkaya, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların kurbanlık havyan alırken, yaş, küpe, sağlık ve hayvan kayıtları gibi konuları dikkate almaları gerektiğini belirtti.

Sığırlarda 2 yaşını doldurmuş ve kalıcı dişlerin çıkmış olması gerektiğine dikkati çeken Özkaya, "Kulak küpeli, aşılı ve kayıtlı hayvanların alınması gerekir ve en yakın İl ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden sorgulatılarak ya da 'Haysay' isimli mobil uygulama cep telefonlarına indirilerek küpe numarası ile sorgulanmalıdır." ifadesini kullandı.

Özkaya, sağlıklı ve besili hayvanların alınması gerektiğini belirterek, tüyleri bakımlı ve ince, bakışları canlı olan, göz ve burun akıntıları olmayan hayvanların seçilmesi gerektiğini kaydetti.

Topallıkları olmayan, boynuzlarından biri veya ikisi kırık olamayan, kuyrukları kesik olmayan ve memeleri yırtık olamayan hayvanları seçilmesi gerektiğine işaret eden Özkaya, koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanların bir yaşını doldurmuş ya da yeterli büyüklüğe erişmiş sağlıklı ve yeterli vücut büyüklüğüne sahip kuzuların seçilmesi gerektiğini aktardı.

Özkaya, sürdürülebilir hayvancılık için erkek hayvanları veya damızlık değerini kaybetmiş dişi hayvanları seçmeye özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hayvanlardan insanlara geçen bulaşıcı hastalıklar riskini ortadan kaldırmak adına kurbanlıkların resmi veteriner hekim kontrollerindeki hayvan satış yerlerinden almaya ve resmi kesim yerlerindeki ehil kişilerce hayvan refahına ve çevre sağlığına uygun olarak kesimlerini yaptırmalı. Kesimlerde ortaya çıkan dışkı ve sakatat atıkların çevre sağlığına uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir."

Kaynak: AA