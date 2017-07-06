Giresun Valisi Sarıfakıoğulları Görele'yi Ziyaret Etti

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Görele'yi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



İlçe Kaymakam Vekili Yusuf Gemici ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Sarıfakıoğulları, Çavuşlu Beldesindeki Katı Atık Bertaraf Tesisini inceledi. Sarıfakıoğulları daha sonra Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti.



Her iki ziyarette Kaymakam Vekili Gemici ve Belediye Başkanı Tolga Erener'le bir süre sohbet eden Sarıfakıoğulları, ilçede yapılan yatırım ve projeler hakkında bilgi aldı.



Sarıfakıoğulları, ilçe ziyaretinde vatandaşlarla da selamlaşarak sıkıntılarını dinledi.