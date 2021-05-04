Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitime başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitime başlıyor

Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitime başlıyor
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin, 2021-2022 akademik yılda eğitime başlayacağı bildirildi.

Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin, 2021-2022 akademik yılda eğitime başlayacağı bildirildi.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, yaptığı yazılı açıklamada, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından fakülte için öğrenci kontenjanının 60 olarak belirlendiğini ifade etti.

Can, fakültenin yeni eğitim öğretim yılında faaliyetlerine başlaması adına yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"20 Ağustos 2015 tarihinde kurulan fakültemizde, son bir yıl içinde göreve başlayan, bir araştırma görevlisi, 6 doktor öğretim üyesi ile birlikte 2 profesörümüz halen görev yapmaktadır. Atama işlemleri devam eden 2 doktor öğretim üyesi birlikte toplam 11 akademik personel görev yapacaktır. Akademik kadromuzu Üniversitemize tahsis edilen kadro ölçüsünde artırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Yaşar Güler Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres
Magazin Ebru Yaşar Hande Erçel Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Gökhan Töre Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitime başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 13:15:31. #1.15#

title