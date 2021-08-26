Giresun'un Espiye ilçesinde aşılama çalışması devam ediyor

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, ilçe genelinde koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla aşılama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, ilçe genelinde koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla aşılama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Tengir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 22 binin üzerinde birinci doz, 19 bin 350 ikinci doz ve 5 bin 100 de üçüncü doz aşılama yapıldığını belirtti.

Gençlere aşı olmaları yönünde çağrıda bulunan Tengir, şöyle konuştu:

"Aşımızı olalım, virüse meydan okuyalım. Hastalığı yenmenin tek çaresi aşı ve önlemlere uymaktan geçiyor. Hastalığı ağır geçirmemek için vatandaşlarımızın, özellikle gençlerimizin aşı olmaya özen göstermelerini istiyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uyalım."

İlçe Sağlık Müdürü Muammer Tuğrul Yıldırım ise Espiye Kaymakamlığı bahçesinde aşı için çadır kurulduğunu ve burada randevusuz olarak isteyenlere aşı uygulandığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık