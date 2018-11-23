Giresun'lu Vatandaşlar, Arazilerini İşgal Eden Şirket İçin Yetkililere Seslendi: Yardım Edin!

Giresun Petrol Ürünleri Maden Enerji Doğalgaz İnşaat Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kendisine ait olan arazinin işgal edildiğini ifade eden Lokman Şahin, mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkili mercilerden yardım istedi. Şahin, "Söz konusu şirket hem arazilerimizi işgal ediyor hem de ruhsatsız çalışarak devletimizi zarara uğratıyor." dedi.

"RUHSATSIZ ÇALIŞARAK DEVLETİMİZİ ZARARA UĞRATIYOR"

Arazisinin işgal edildiğini hukuksal yollarla kanıtlayana fakat mağduriyetinin giderilmesi konusunda herhangi bir gelişmenin yaşanmadığını ifade eden Lokman Şahin, "Biz arazimizin işgal edildiğini hukuksal yöntemlerle kanıtladık. Mahkeme lehimize karar verdi. Üstelik Giresun Petrol Ürünleri Maden Enerji Doğalgaz İnşaat Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti'nin ruhsatsız çalışmalar yaptığını da belgeledik. Arazimizi işgal eden şirket sadece bizi mağdur etmekle kalmıyor ayrıca devletimizi de zarara uğratıyor." dedi.

BİRÇOK ARAZİYİ İŞGAL ETMİŞ

Söz konusu şirketin birçok araziyi kimseye sormadan işgal ettiğini belirten Şahin, "Bu şirket sadece benim arazimi değil birçok araziyi de kanunsuz şekilde işgal etmiş durumda." ifadelerini kullandı.