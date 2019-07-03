Giresun Liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden oldu

Giresun'da bugün öğle saatlerinde liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Giresun Limanı içindeki bir binada bugün saat 13.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yaşanan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye aracı ve polis ekibi sevk edilirken, liman içindeki bir binadan dumanların çıktığı gözlendi. Olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, incelemeler sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA