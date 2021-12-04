Giresun Jandarma Bölge Komutanı Köroğlu, Şehit Uzman Çavuş Cantürk'ün ailesini ziyaret etti
Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Şehit Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk'ün ailesine ziyarette bulundu.
Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Şehit Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk'ün ailesine ziyarette bulundu.
Köroğlu, beraberindeki Espiye Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Doğan ile şehidin Kaşdibi köyünde yaşayan annesi Döndü ve babası Ali Cantürk'ü evlerinde ziyaret etti.
Her zaman şehit yakınlarının yanlarında olduklarını belirten Köroğlu, ne tür sıkıntıları olursa olsun çözmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı.
Şehidin ailesi ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
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AA / Fikret Bıyık - Son Dakika Haberleri