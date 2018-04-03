Giresun İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu Raporu Mecliste Okundu.

Giresun İl Genel Meclisi denetim komisyonu raporu Nisan ayın meclis toplantısında okundu.

Denetim Komisyonu Başkanı Fikret Karaaslan ve üyeler Şengül Şahin, Abdullah Tekbaş, Orhan Uzunkaya ve Mehmet Yılmaz tarafından hazırlanan raporda İl Özel İdaresinin 2017 yılı gelir ve giderleri ile hesap işlerini incelendi. Tespit edilen eksik hususlar ve öneriler maddeler halinde belirtildi.

Komisyon adına raporu Şengül Şahin okudu. Komisyon'un hazırladığı rapora göre özel idare tarafından yapılan birçok işte il genel meclisine sunulmadığı rapora yansıdı.

Raporda, merkez idareye bağlı ayrı bütçesi olan bakanlık kuruluşlarının meclis kararı olmadan bazı giderlerinin özel idare tarafından karşılandığının ifade eden Şahin, "Başta DOKAP ve AFAD olmak üzere diğer kurumların ihale ve proje işlerinde zaten işleri yoğun olan kurumumuz asli işlerini aksattığı görülmüştür. İl Özel İdaresinin merkez ve ilçelerinde kullanılmak üzere mobil titreşimli konkasör işi için meclis kararının alınmadığı görülmüştür. Kurumun tanıtımı için kullanılan şehrin belirli yerlerinde kurulmuş totem ile ilgili il genel meclisinin kararının alınmadığı görülmüştür. Valilik binasına kısa adı GAMER Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi kurulmuş meclis kararı alınmamıştır" dedi.

"Meclise sorulmadan araç kiralanmış"

Komisyon üyesi Şengül Şahin'in okuduğu raporda, "Özel idare ve diğer kurumlarda kiralık olarak kullanılan araçların meclis kararı olmadan alındığı görülmüştür. Meclis kararı olmayan özel idare ve diğer kurumlarda ki araçların tahsisini ve kiralamalarını iptali istenmiştir. Merkezi idare kuruluşlarının projeleri için tahsisi edilen ödenekleri özel idarenin kendi asli işlerinde kullandığı görülmüştür. İlimize bağlı Çamoluk, Alucra ve Şebinkarahisar ilçelerimiz ihtiyacı olan agrega ve kilitli parkelerin taşınma işinin maliyetinin yüksek olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Hizmette adaletsizlik yapıldığı ortaya çıktı"

Komisyon raporunda, "İl genelinde yapılan işlerin ilçeler bazında değerlendirildiğinde hizmet bakımında adaletsizlik olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini okuyan Şahin rapora şöyle devam etti;

"2017 Yılı içinde bazı ilçelerimizin diğerlerine göre daha fazla hizmet aldığı görülmüştür. İl özel idaresinin yıl içinde yapacağı işler mutlaka il genel meclisi tarafından planlanmalıdır. AFAD ve acil işler hariç. Meclisin planladığı işlerin yapılabilmesi için kurum envanterinde bulunan araçların dışında yetmediği taktirde ihale yoluyla araçların kiralanması yoluna gidilebilir. İl özel idaresine bağlı yol ve ulaşım hizmetleri müdürlüğünün şantiyesinde kullanılmak üzere 20 adet damperli kamyon, 3 adet sal kasa, 2 adet silindir, 3 adet greydere ile 3 adet yükleyiciye ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir."

Komisyon raporunun okunmasının ardından gündemde olan diğer maddeler ele alındı. - GİRESUN