GİRESUN İKRANUR'UN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI -2 Kayıp İkranur'u arama çalışmalarına JÖH'ler de katıldı (3)DEREDE ÖLÜ BULUNDUGiresun'un Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız...

Kayıp İkranur'u arama çalışmalarına JÖH'ler de katıldı (3) DEREDE ÖLÜ BULUNDU Giresun'un Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı. Kaynak: DHA