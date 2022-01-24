Son dakika... Giresun'da otobüs kazası: 10 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Giresun'da otobüs kazası: 10 yaralı

Son dakika... Giresun'da otobüs kazası: 10 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bugün bir yolcu otobüsü karlı ve buzlu yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (İHA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bugün bir yolcu otobüsü karlı ve buzlu yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane'den İstanbul'a giden Serdar Özer idaresindeki Özlem Seyahat'e ait 29 AJ 029 plakalı yolcu otobüsü, Şebinkarahisar çıkışı Aspasa mevki'inde karlı ve buzlu yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. 39 yolcunun bulunduğu otobüste 1'i ağır 10 kişi yaralanırken, yaralılar Şebinkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN

Son dakika... Giresun'da otobüs kazası: 10 yaralı

Son dakika... Giresun'da otobüs kazası: 10 yaralı

Son dakika... Giresun'da otobüs kazası: 10 yaralı

Son dakika... Giresun'da otobüs kazası: 10 yaralı

Son dakika... Giresun'da otobüs kazası: 10 yaralı

Son dakika... Giresun'da otobüs kazası: 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Şebinkarahisar, İstanbul, Giresun, Turizm, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title