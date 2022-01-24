Son dakika... Giresun'da otobüs kazası: 10 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bugün bir yolcu otobüsü karlı ve buzlu yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (İHA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bugün bir yolcu otobüsü karlı ve buzlu yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane'den İstanbul'a giden Serdar Özer idaresindeki Özlem Seyahat'e ait 29 AJ 029 plakalı yolcu otobüsü, Şebinkarahisar çıkışı Aspasa mevki'inde karlı ve buzlu yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. 39 yolcunun bulunduğu otobüste 1'i ağır 10 kişi yaralanırken, yaralılar Şebinkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN