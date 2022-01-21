Giresun'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
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Giresun'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Giresun'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
AA / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel

Giresun'un Espiye ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

TRABZON (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adabük Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda Trabzon'dan Giresun yönüne giden sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 61 S 1448 plakalı yolcu otobüsü ile 60 AAY 624 plakalı tır çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüsteki diğer yolcular ise Trabzon'dan gönderilen bir başka yolcu otobüsünü beklemeleri için güvenli bir alana götürüldü.

Giresun'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Giresun'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Giresun'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Fikret Bıyık - Son Dakika Haberleri

Karadeniz Sahil Yolu, Trabzon, Giresun, Güncel, Haber

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