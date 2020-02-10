Giresun'da yolcu otobüsü ile iş makinesi çarpıştı: 7 yaralı
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Giresun'da yolcu otobüsü ile iş makinesi çarpıştı: 7 yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde yolcu otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

10.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:02
Giresun'da yolcu otobüsü ile iş makinesi çarpıştı: 7 yaralı

'un ilçesinde yolcu otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Muhammet Merttürk idaresindeki 34 KL 7128 plakalı yolcu otobüsü, köyü yakınlarında, kar temizliği sırasında manevra yapan Hamit Köse yönetimindeki Karayollarına ait iş makinesiyle çarpıştı.

Kazada yaralanan 7 kişi, Tirebolu ve Espiye'deki devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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