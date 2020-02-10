Giresun'da yolcu otobüsü ile iş makinesi çarpıştı: 7 yaralı
Giresun'un Espiye ilçesinde yolcu otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Giresun'un Espiye ilçesinde yolcu otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Muhammet Merttürk idaresindeki 34 KL 7128 plakalı yolcu otobüsü, Karadeniz Sahil Yolu Düzköy köyü yakınlarında, kar temizliği sırasında manevra yapan Hamit Köse yönetimindeki Karayollarına ait iş makinesiyle çarpıştı.
Kazada yaralanan 7 kişi, Tirebolu ve Espiye'deki devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.