GİRESUN'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 9 YARALI

ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (DHA) - GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü yol kenarına devrildi. Kazada sürücünün de aralarında olduğu 9 kişi yaralandı.

Kaza, Şebinkarahisar-Sivas kara yolunda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Gümüşhane'nin Şiran ilçesinden hareket eden Serdar Özer idaresindeki 29 AC 029 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı sürücü Serdar Özer ve 8 yolcuyu yan yatan otobüsten çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.