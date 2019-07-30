Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı
Alucra ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alucra ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aktepe köyünde, Mehmet Akşahin idaresindeki 28 KA 974 plakalı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, traktörde bulunan İmdat, Barış ve İslam Akşahin yaralandı.
Yaralılar, Alucra Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, İmdat Akşahin'in ilk müdahalesinin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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