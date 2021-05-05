Giresun'da trafik kazası: 1 ölü
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü hayatını kaybetti.
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bulancak ilçesinde saat 14.30 sıralarında Kovanlık beldesi istikametinde seyir halinde ilerleyen Faruk Aydın yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak Kovanlık deresine devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Faruk Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı