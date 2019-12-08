Giresun'da trafik kazası: 1 ölü
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Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

Giresun'da buzlanan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç dereye yuvarlandı 1 kişi hayatını kaybetti.

08.12.2019 00:33 | Son Güncelleme: 08.12.2019 00:38
Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

'da buzlanan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç dereye yuvarlandı 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Kaza, ilçesi Tekkeköy mevki Orman işletme yolunda meydana geldi. 34 UG 120 plakalı hafif ticari araç sürücüsü (49) Güce istikametine ilerlerken virajlı bölgede yolun karlı ve buzlu olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç dereye yuvarlandı. Kazada, sürücü Metin Yavuz hayatını kaybederken, yaralanan Metin Karabatak ise hastaneye kaldırıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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