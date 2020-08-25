Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın
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Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın

Giresun'un silüetini değiştiren felakette selde kaybolan Akgün ailesinin son anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Aile üyelerinin o esnada yakınlarını arayarak "Boğuluyoruz, kurtarın" dedikleri ortaya çıktı. Son gelen bilgiye göre; 20 yaşındaki Betül Akgün'ün cansız bedeni bulundu.

25.08.2020 10:03 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:05

Giresun'da sağanak sonucu meydana gelen, 3'ü asker 9 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan Davut Akgün ile eşi Emine ve kızları Betül'ün (20), otomobille mahsur kaldıkları yolda telefonla aradıkları yakınlarından "Boğuluyoruz, kurtarın" diyerek yardım istedikleri ortaya çıktı. O anlarda telefon konuşması kesilen 3 kişi, sele kapılarak kayboldu. Hurdaya dönen otomobilleri ve bazı kıyafetleri 1 gün sonra dere yatağında bulunan ailenin son anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Arama çalışmalarının devam ettiği bölgeden gelen son bilgilere göre; annesi ve babası ile birlikte sele kapılan Betül Akgün'ün cansız bedeni bulundu.

Giresun'da cumartesi akşamı etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Kentte, 3'ü asker 8 kişi hayatını kaybetti, 2'si asker 8 kişi ise kayboldu. Dereli ilçesinde dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü; park halindeki araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi.

AKRABALARINI ZİYARETE GİDERKEN SELE YAKALANDILAR

DHA'da yer alan habere göre Giresun'un merkeze bağlı Osmaniye köyünde otomobilleri ile sele kapılan Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün'ü arama çalışmaları sürüyor. İstanbul'da yaşayan ve Samsun'da katıldıkları bir yakınlarının cenazesinin ardından akrabalarını ziyaret için Giresun'a gelen Akgün ailesi yolda sele yakalandı. Ailenin otomobille mahsur kaldıkları yolda telefonla aradıkları yakınlarından 'Boğuluyoruz, kurtarın' diyerek yardım istedikleri ortaya çıktı.

OTOMOBİLLERİ HURDAYA DÖNDÜ

O anlarda telefon konuşması kesilen 3 kişi sele kapılarak kayboldu. Çal deresinde başlatılan aramalarda aileye ait hurdaya dönen otomobilleri ile bazı kıyafetleri bulundu. Dere yatağında AFAD ekiplerince arama çalışmaları sürüyor. Her yeri karış karış tarayan ekipler aileden iz arıyor.

SON ANLARI KAMERADA

Sele kapılan Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün'ün son anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Osmaniye köyüne çıkmadan bir market önünde duran aile, alışveriş sonrası otomobile binerek köye doğru yola çıkıyor.

"BOĞULUYORUZ DEDİLER, TELEFON KESİLDİ"

Sele kapıldıkları anlarda Emine Akgün'le telefonda görüşen kuzeni Kazım Tanrıverdi, o anları anlattı. Emine Akgün'ün kendisini aradığını ve yolda kaldıklarını bildirdiğini anlatan Tanrıverdi, "Bana 'Gelin bizi kurtarın' dedi. Tekrar telefonla aradılar 'Bize yardım edin, kurtarın' diye bağırdılar. Ben de 'Araba geri gelmiyorsa inin, aracı terk edin' dedim.

"İNEMİYORUZ ARABA TAŞA DAYANDI"

'İnemiyoruz araba taşa dayandı' dediler. Yani sel arabayı sürükleyip taşa dayatmış. 'Diğer kapıdan çıkın' dedik, 'Oraya da sel bastı açılmıyor' dediler. Sonra 'Cama taş vurmaya başladı, cam kırıldı içeri su alıyor, boğuluyoruz' dediler. Sonra telefon kesildi, son sesleri bunlardı. Telefona ulaşamadık daha. Geldik ki su 2.5 metre yüksekten geçiyor' dedi.

"ÇOK YAĞIŞ VAR GELMEYİN DEDİM"

Emine Akgün'ün kardeşi Süleyman Karakılıç da "Samsun´da cenazeye gelmişlerdi. Oradan da bizi ziyarete geleceklerdi. Beni aradılar, 'çok yağış var gelmeyin' dedim. O sırada başka bir misafirliğe uğramışlar. Oradan da buraya gelmişler. Buraya köprünün üzerine vardıklarında beni aradılar 'gel bizi buradan al' dediler. Ben de teyzemin oğlunu alıp, buraya geldim. Biz de selden geçemediğimiz için tarlaların içinden geldik.

"HİÇBİRİ ARABANIN İÇİNDE DEĞİLDİ"

Telefonu teyzemin oğluna verip değirmenin oraya koştuk. Vardığımızda araba burada yoktu. Gece aramaya başladık, bulamadık. Sabah arabanın olduğu yeri bulduk. Arabanın içine baktık ama kimse yoktu içinde" diye konuştu.

ARAMALAR SÜRÜYOR

Afetin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bölgede ekiplerin 2'si jandarma 7 kayıp kişiyi arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra özel dalgıç timleri de eşlik ediyor. Ekipler, 3 uzman çavuşun cansız bedenine ulaşılan bölgede arama çalışmalarına yoğunluk veriyor. Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede dronla havadan tarama yaparak, çalışmalara eşlik ediyor. Bölgede JAK timlerinin yer aldığı aramalara ekipler, 3'er kilometrelik alanlara bölünerek devam edecek.

BÖLGEDE YARALAR SARILIYOR

Selin en çok etkilediği Dereli ilçesinde, ekiplerin iş makineleri eşliğinde gece boyu süren temizlik çalışmaları sabah saatlerinde sürdürülüyor. DSİ, Karayolları, İl Özel İdare ve belediye ekipleri; iş makineleri ve kamyonlarla, taş, toprak, kum ve odun molozlarını ilçe merkezinden kaldırmaya çalışıyor. Afetin yaşandığı ilk geceden itibaren yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay ekipleri de, selzedeler ve temizlik çalışması yürüten ekiplere, beslenme desteğinde bulunuyor. Mobil aşevleri aracılığıyla, ilçe halkına, sıcak çorba ile yemek dağıtılıyor. Elektriklerin olmadığı ilçede çekildikleri evlerinde geceyi zor geçiren vatandaşlar, bir an önce normale dönmeyi temenni ediyor. Selin en fazla hasara yol açtığı Dereli'de, elektrik dağıtım şirketi ekipleri ise enerji sağlama noktasında hummalı çalışma sürdürüyor.

Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (9)
FİLİZ: Vade dolup,ecel gelmışse kimseden yardım gelmez.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
COSMOS: bir yabancı belgeselci var Bil gits diye onu izleselerdi kurtulurlardı böyle durumlarda nasıl davranmaları gerekmesi ile ilgili çok güzel bilgiler veriyordu oysa aracın camını kırması çok yanlış tüm camları kapatıp süre kazanması lazımdı
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
TAYFA: Sen öyle yaparsın mal
1 Yayından Kaldır
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500
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