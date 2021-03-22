Giresun'da, otomobil park halindeki otomobillere çarptı: 1 yaralı
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Giresun'da, otomobil park halindeki otomobillere çarptı: 1 yaralı

22.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:51
Giresun'da, otomobil park halindeki otomobillere çarptı: 1 yaralı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şebinkarahisar-Giresun kara yolu hayvan pazarı mevkisinde, Feyyaz Yemen yönetimindeki 34 EB 0958 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Yemen, Şebinkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Ahmet Yeles

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