Giresun'da kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmaları

06.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:42

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Giresun İl Müdürü Erdal Özdemir, bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerinde bulunarak kayıt dışı istihdamla mücadele ettiklerini söyledi.

Özdemir, SGK binasında düzenlediği basın toplantısında, çalışmaya başlayan herkesin kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dahil edilmek zorunda olduğunu belirtti.

Kayıt dışı istihdama neden olan birçok etkenden birinin de çalışanların ve işverenlerin sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini yeterince bilmemeleri olduğuna işaret eden Özdemir, bu nedenle SGK olarak, rehberlik anlayışını esas alan bir yöntem ile kayıtlı istihdamı teşvik etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Özdemir, kurumun denetimlerdeki temel amacının işverenlere idari para cezası vererek gelirlerini artırmak olmadığının altını çizerek, "Kurum, esas olarak işverenleri sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili yükümlülükleri konusunda bilgilendirerek, mevzuatın uygulanması aşamasındaki sorunları en aza indirmeye çalışmaktadır." dedi.

Bu kapsamda çeşitli dönemlerde belirlenen iş yerleri, sendikalar, ilgili diğer sivil topluk kuruluşları ile basın yayın kuruluşlarının rehberlik amacıyla ziyaret edilerek bilgilendirmeler yapıldığını aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"Bu faaliyetlerde işverenlere veya çalışanlara sosyal güveliğin önemi, kayıt dışı istihdamın olumsuz sonuçları, sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri, uygulanmakta olan sigorta primi teşvikleri, yapılandırma gibi konulara ilişkin bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen konularda verilecek bilgilerin olabildiğince standart hale getirilmesi ve bilgilendirme veya rehberlik faaliyetlerinde bulunarak kayıt dışı istihdamla mücadele etmeyi planlıyoruz."

Özdemir, bu kapsamda bölgedeki işverenleri ziyaret ederek sosyal güvenliğin önemi, kayıt dışı istihdamın olumsuz sonuçları, işveren yükümlülükleri, uygulanan teşvikler, sahte sigortalılık, yabancı çalışma izni ve idari para cezalarına ilişkin de bilgiler verdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA