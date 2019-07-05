Giresun'da kayıp kişi bulundu

Giresun'da kayıp alzheimer hastası bulundu.

Merkeze bağlı Seyit köyünde dün ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 85 yaşındaki İbrahim Yılmaz'ı bulmak için Jandarma Özel Harekat, Giresun AKUT, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çevrede yapılan iki günlük arama sonucunda Yılmaz, evinden yaklaşık 750 metre uzaklıkta eski katır yolunda bulundu.

Yılmaz, ekipler tarafından sağlık kontrolü için 112 Acil Sağlık personeline teslim edildi.

Kaynak: AA