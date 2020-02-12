Giresun'da kamyon dereye devrildi: 4 yaralı
Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Yavuzkemal beldesinde, Karayolları adına çalışan taşeron bir şirkete ait N.S. idaresindeki 25 AAK 905 plakalı kamyon, Yavuzkemal Deresi'ne devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan M.Y, A.K. ve H.Ş. yaralandı.
Yaralılar, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.