Giresun'da kamyon dereye devrildi: 4 yaralı
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Giresun'da kamyon dereye devrildi: 4 yaralı

Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

12.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:56
Giresun'da kamyon dereye devrildi: 4 yaralı

'un ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin beldesinde, Karayolları adına çalışan taşeron bir şirkete ait N.S. idaresindeki 25 AAK 905 plakalı kamyon, Yavuzkemal Deresi'ne devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan M.Y, A.K. ve H.Ş. yaralandı.

Yaralılar, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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