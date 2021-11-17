Giresun'da kamu ihale mevzuatı eğitimi düzenlendi - Haberler
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Giresun'da kamu ihale mevzuatı eğitimi düzenlendi

AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel
Giresun'da kamu ihale mevzuatı eğitimi düzenlendi

Giresun'da, Kamu İhale Kurumu tarafından "kamu ihale mevzuatı" konulu eğitim organize edildi.

GİRESUN (AA) - Giresun'da, Kamu İhale Kurumu tarafından "kamu ihale mevzuatı" konulu eğitim organize edildi.

İl Özel İdaresi koordinesinde, Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, kentteki tüm kamu kurumlarından ilgili personel katıldı.

Katılımcılara, 4374 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve mevzuatlarda yapılan değişikliklerle ilgili bilgi aktarıldı.

Giresun'da kamu ihale mevzuatı eğitimi düzenlendi

Giresun'da kamu ihale mevzuatı eğitimi düzenlendi

AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri

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