Giresun'da jandarmadan 'kuş dili' sosyal mesafe ve maske uyarısı
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Giresun'da jandarmadan 'kuş dili' sosyal mesafe ve maske uyarısı

Giresun'da jandarmadan 'kuş dili' sosyal mesafe ve maske uyarısıGİRESUN'un Çanakçı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe halkına 'kuş dili' ile sosyal mesafe ve maske uyarısı yapıldı.

20.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:19

Giresun'da jandarmadan 'kuş dili' sosyal mesafe ve maske uyarısı

GİRESUN'un Çanakçı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe halkına 'kuş dili' ile sosyal mesafe ve maske uyarısı yapıldı.

Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy yöresine özgü, 500 yıllık tarihi geçmişe sahip, 'kuş dili' olarak da bilinen ıslıkla haberleşme yöntemi bu kez jandarma ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske uyarısı için kullanıldı. UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alan 'kuş dili' haberleşme yönetimiyle kaydedilen uyarı sesleri jandarma aracından yayınlandı. Kuş dili ile hazırlanan anonsta, köy sakinlerinden sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları istendi.

Giresun'da jandarmadan 'kuş dili' sosyal mesafe ve maske uyarısı

Kaynak: DHA

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