Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Galip Uzun yönetimindeki 61 NJ 350 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Eynesil ilçe giriş kavşağında, Sercan Sapan'ın kullandığı 61 PC 510 otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Sapan hayatını kaybetti, Emre Can Sapan ve Murat Turan yaralandı.
Yaralılar, Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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