Giresun'da heyelan yolu kapattı
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Giresun'da heyelan yolu kapattı

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Bulancak- Kovanlık karayolu ulaşıma kapandı.

02.01.2020 13:43 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:43
Giresun'da heyelan yolu kapattı

GİRESUN'un ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Bulancak- karayolu ulaşıma kapandı.

Bulancak- Kovanlık beldesi karayolunun taş ocağı mevkisinde öğle saatlerinde meydana heyelan sonucu kaya parçaları yolu kapattı. Yolun ulaşıma açılması için karayolları ekipleri çalışma başlatırken, ulaşım Alibeyköy yönünden sağlanıyor.


Kaynak: DHA
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