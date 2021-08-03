Giresun'da heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı
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Giresun'da heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı

Giresun'da heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karabulduk köyüne ulaşım sağlayan karayolu trafiğe kapandı.

Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karabulduk köyüne ulaşım sağlayan karayolu trafiğe kapandı.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Keşap ilçesinden Karabulduk köyüne giden karayolunun 15'inci kilometresinde heyelan meydana geldi. Karayolu güvenlik nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Heyelan bölgesine yol gösterici levhalar yerleştirilerek alternatif güzergah üzerinden ulaşım sağlanıyor. Karabulduk köyüne gitmek isteyenler için Merkeze bağlı Duroğlu beldesinden Yenicehisar-Arnavut köyü üzerinden ulaşımın sağlandığı bildirildi. - GİRESUN

Giresun'da heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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