Giresun'da grup köy yolunda heyelan meydana geldi - Haberler
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Giresun'da grup köy yolunda heyelan meydana geldi

AA, Aytekin Özdemir - Güncel
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Giresun'da grup köy yolunda heyelan meydana geldi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde köy grup yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

YAĞLIDERE, GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde köy grup yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Üçtepe Belde Belediye Başkanı Hacı Gasım Akıllı, gazetecilere, Üçtepe-Sınır Grup Yolu'nda heyelan meydana geldiğini söyledi.

Olayda can ve mal kaybının yaşanmadığını ifade eden Akıllı, "Heyelanın olduğu bölgede ev veya barınak bulunmamakta. Güzergah Sınır köyü bağlantı yollarından birisi. Bölgenin heyelan riskine göre yol yapım çalışmalarına başlanacaktır." dedi.

AA / Aytekin Özdemir - Güncel

Toprak Kayması, Yağlıdere, Giresun, Üçtepe, Güncel, Haberler

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