Giresun'da fındık işçilerinin yemek yediği evin ahşap zemini çöktü: 11 yaralı
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Giresun'da fındık işçilerinin yemek yediği evin ahşap zemini çöktü: 11 yaralı

Giresun'da fındık işçilerinin yemek yediği evin ahşap zemini çöktü: 11 yaralı
Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel

Giresun'un Espiye ilçesinde bir evin ahşap zemininin çökmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde bir evin ahşap zemininin çökmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Adabük Mahallesi Öksüzlü mevkisinde fındık toplayan işçiler, öğle yemeği molası için aynı bölgede bulunan ve hasat dönemlerinde kullanılan eve geldi.

İşçilerin yemek yediği sırada birinci katın ahşap zemini çöktü. Evin bodrum katına düşen Ahmet, Bülbül, Sevgi ve Birgül Yıldız, Nisa, Seyfullah ve Fatma Kılıç, Berat ve Pınar Topal ile Yasin Emre ve Firdevs Meşe çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Espiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere ile AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı da hastaneye giderek yaralılara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Giresun'da fındık işçilerinin yemek yediği evin ahşap zemini çöktü: 11 yaralı
Giresun'da fındık işçilerinin yemek yediği evin ahşap zemini çöktü: 11 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

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