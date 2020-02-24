Giresun'da devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
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Giresun'da devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

24.02.2020 22:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:20
Giresun'da devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

'un ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Ataköy köyü Göbekli mevkisinde Tayyar Takır (55) idaresindeki 28 K 9538 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yaklaşık 130 metre yükseklikteki fındık bahçesine devrildi.

Kazada araç sürücüsü Takır, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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