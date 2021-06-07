Giresun'da denize giren iki gençten 1'i boğuldu, diğeri kayıp
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Giresun'da denize giren iki gençten 1'i boğuldu, diğeri kayıp

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'un Bulancak ilçesinde, serinlemek için denize giren 17 yaşındaki Enes Toraman boğuldu, 18 yaşındaki arkadaşı Mert Demir kayboldu. Kayıp genci arama çalışmaları sürüyor.

Bulancak Limanı'nda öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, Enes Toraman ile arkadaşı Mert Demir serinlemek için denize girdi. Ailelerinin haber alamadığı Toraman ve Demir'in kıyıda eşyaları bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve belediye dalgıç ekipleri yönlendirdi. Denizde yapılan aramada Enes Toraman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan Mert Demir'in bulunması için aramalar sürdürülüyor.

Giresun'da denize giren iki gençten 1'i boğuldu, diğeri kayıp
Giresun'da denize giren iki gençten 1'i boğuldu, diğeri kayıp
Giresun'da denize giren iki gençten 1'i boğuldu, diğeri kayıp
Giresun'da denize giren iki gençten 1'i boğuldu, diğeri kayıp
Giresun'da denize giren iki gençten 1'i boğuldu, diğeri kayıp

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

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