Boş LPG tüpü taşıyan kamyon oto galeriye çarptı
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Boş LPG tüpü taşıyan kamyon oto galeriye çarptı

Anadolu Ajansı / Ahmet Ceylan - Haberler | Güncel

Giresun'un Eynesil ilçesinde boş LPG tüpü taşıyan kamyonun oto galeriye çarptığı kazada hasar oluştu.

Giresun'un Eynesil ilçesinde boş LPG tüpü taşıyan kamyonun oto galeriye çarptığı kazada hasar oluştu.

Trabzon-Giresun kara yolu Altınlı Mahallesi mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 08 K 0108 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarındaki 5 katlı bir apartmanın altında bulunan oto galeriye çarptı.

Yaralananın olmadığı kazada, oto galeri ile bina önündeki araçlarda hasar meydana geldi.

Kamyonun boş LPG tüpü taşıması nedeniyle bina, bir süreliğine tedbir amaçlı boşaltıldı.

Boş LPG tüpü taşıyan kamyon oto galeriye çarptı
Boş LPG tüpü taşıyan kamyon oto galeriye çarptı
Boş LPG tüpü taşıyan kamyon oto galeriye çarptı
Boş LPG tüpü taşıyan kamyon oto galeriye çarptı
Boş LPG tüpü taşıyan kamyon oto galeriye çarptı
Boş LPG tüpü taşıyan kamyon oto galeriye çarptı
Boş LPG tüpü taşıyan kamyon oto galeriye çarptı
Boş LPG tüpü taşıyan kamyon oto galeriye çarptı
Boş LPG tüpü taşıyan kamyon oto galeriye çarptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Ceylan

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