Giresun'da 16 yaşındaki kız evinde bıçaklanarak öldürüldü - Haberler
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Giresun'da 16 yaşındaki kız evinde bıçaklanarak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Giresun'da 16 yaşındaki kız evinde bıçaklanarak öldürüldü

Giresun'un Bulancak ilçesinde 16 yaşındaki genç kız, internette tanıştığı genç tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü.

BULANCAK, GİRESUN (İHA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde 16 yaşındaki genç kız, internette tanıştığı genç tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. Bıçaklayan şahsın Ankara'dan kızla görüşmek üzere Giresun'a geldiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Bulancak ilçesi Yalı Mahallesi'nde ailesi ile birlikte oturan Sıla Ş. (16) isimli genç kız, evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Genç kızın annesi ve babasının işte, erkek kardeşinin ise okulda olduğu sırada yaşanan olayda evde yatalak babaannesinin de bulunduğu belirlenirken, yaşlı kadının yatağından kalkamadığı için komşularına bağırdığı ve komşularının eve geldiklerinde genç kızın cesedi ile karşılaştıkları öğrenildi. Olayın ardından güvenlik güçleri inceleme başlatırken, genç kızın internetten tanıştığı Ankaralı H.C.G. (21) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olay sonrası kaçan şahsı bulmak için geniş çaplı operasyon başlatılırken, şahsın bir gün önce Giresun'a gelerek bir otelde kaldığı ve bugün eve gelerek genç kızla görüştükten sonra cinayeti işlediği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Ahmet Bilge - Ercan Tarı/ İHA)

Giresun'da 16 yaşındaki kız evinde bıçaklanarak öldürüldü

Giresun'da 16 yaşındaki kız evinde bıçaklanarak öldürüldü

Giresun'da 16 yaşındaki kız evinde bıçaklanarak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Bulancak, Giresun, Ankara, Sıla, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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