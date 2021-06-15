Giresun'da 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresun'da 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi

Giresun'da 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Giresun'da acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete açıldı.

Giresun'da acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete açıldı.

Tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının 81 ilde hayata geçirdiği proje kapsamında Giresun'da kurulan "112 Acil Çağrı Merkezi" törenle hizmete girdi.

Merkezde incelemelerde bulunan Vali Enver Ünlü, bir vatandaşın alzaymırlı yakını için nakil talebiyle ilgili çağrısını cevaplayarak ekipleri hastaya yönlendirdi.

Ünlü, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 110, 112, 155, 156 ve 177 gibi çok sayıda hat üzerinden acil çağrı yapılması nedeniyle uygulamada yaşanan çeşitli zorluklara dikkati çekti.

Telefonları gereksiz meşgul etme, zaman kaybı gibi pek çok sıkıntıyı 112 numarasıyla Türkiye'de olduğu gibi Giresun'da da bertaraf etme imkanı bulacaklarını dile getiren Ünlü, kısa zamanda hem yazılım hem altyapı hem de donanımı açısından Türkiye'de dünyaya örnek olacak merkezler inşa edildiğini, kullanılan teknolojinin tamamen yerli olduğunu aktardı.

Ünlü şöyle devam etti:

"Merkezin iki amacı bulunuyor; acil çağrı yapılmasını gerektirecek durumlarda vatandaşlarımızın birden çok numara yerine tek bir numarayı bilmeleri ve acil çağrı alındıktan sonra ihtiyaç duyulacak tüm ekiplerin en kısa sürede olay mahalline ulaştırılması. Böylelikle zaman ve maliyet tasarrufu, hizmette etkinlik sağlanacak, ilgili kurumlarımız arasında koordinasyon ve iş birliği de artırılmış olacak, asılsız çağrılar nedeniyle iş yükünün artmasına ve vatandaşlarımız arasındaki 'Acaba böyle bir durumda nereyi aramalıyım?' şüphesini buradan önlemiş olacağız."

112 Acil Çağrı Merkezlerinde kullanılan yazılımın dünyanın pek çok yerinde ödül alan yerli ve milli bir kodlamanın ürünü olduğuna işaret eden Ünlü, "Bu akıllı yazılımla gelen tüm ihbarların analizleri burada yapılacak. Örnek vermek gerekirse hangi bölgede hangi suçlar daha çok işleniyor, yangınlar daha çok nerede çıkıyor, bunlarla ilgili daha detaylı tespitler yapılarak ilimizin ileride kullanabileceği istatistiki bilgiler hazırlanacak ve kurumlarla paylaşılacak." dedi.

Programa İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, AFAD İl Müdürü Murat Cavunt, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mesut Özdemir de katıldı.

Giresun'da 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi
Giresun'da 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi
Giresun'da 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi
Giresun'da 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

Türkiye'nin Pakistan için ürettiği 4. MİLGEM korvetinin sac kesimi gerçekleştirildi
Türkiye'nin Pakistan için ürettiği 4. MİLGEM korvetinin sac kesimi gerçekleştirildi
MİT, DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
MİT, DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Tan Taşçı Selma Ergeç Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Yiğit Şardan Burak Yılmaz Servet Yardımcı Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Giresun'da 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 14:13:29. #1.16#

title