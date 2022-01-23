Girdikleri tünelde gazdan zehirlenen işçiyi arama çalışmaları sürüyor - Haberler
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Girdikleri tünelde gazdan zehirlenen işçiyi arama çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Girdikleri tünelde gazdan zehirlenen işçiyi arama çalışmaları sürüyor Sivas'ta yer altı çalışması girdikleri tünelde gazdan zehirlenen iki işçiden birisi sağ çıkartılırken diğer işçinin çıkartılması başlatılan çalışma sürüyor.

SİVAS (İHA) - Girdikleri tünelde gazdan zehirlenen işçiyi arama çalışmaları sürüyor

SİVAS - Sivas'ta yer altı çalışması girdikleri tünelde gazdan zehirlenen iki işçiden birisi sağ çıkartılırken diğer işçinin çıkartılması başlatılan çalışma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta Ahmet Turan Gazi Mahallesi Alperenler sitesi yakınlarındaki bir yer altı çalışmasında meydana geldi. Tünele giren iki işçi gazdan zehirlendi. Bir işçi tünelden çıkmayı başarırken diğer işçiden haber alınamadı. Durumun bildirilmesi üzerine tünelde arama çalışması başlatıldı. Sivas Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tünelde bulunduğu düşünülen işçinin bulunması için başlattıkları çalışmalar sürdürülüyor.

Girdikleri tünelde gazdan zehirlenen işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Girdikleri tünelde gazdan zehirlenen işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Girdikleri tünelde gazdan zehirlenen işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Girdikleri tünelde gazdan zehirlenen işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Girdikleri tünelde gazdan zehirlenen işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Girdikleri tünelde gazdan zehirlenen işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Girdikleri tünelde gazdan zehirlenen işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Girdikleri tünelde gazdan zehirlenen işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Girdikleri tünelde gazdan zehirlenen işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Girdikleri tünelde gazdan zehirlenen işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Girdikleri tünelde gazdan zehirlenen işçiyi arama çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Son Dakika Haberleri

Alperenler, Sivas, Gazi, 3. Sayfa, Haber

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