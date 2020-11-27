Girdiği arazide yolun sonuna gelince çaldığı otomobili bırakıp kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Girdiği arazide yolun sonuna gelince çaldığı otomobili bırakıp kaçtı

27.11.2020 10:09 | Son Güncelleme: 27.11.2020 10:23
Girdiği arazide yolun sonuna gelince çaldığı otomobili bırakıp kaçtı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişi, park halindeyken çaldığı otomobili, girdiği arazide yol bitince terk edip kaçtı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişi, park halindeyken çaldığı otomobili, girdiği arazide yol bitince terk edip kaçtı. Polis tarafından bulunan otomobilin sahibi, aracına kavuşunca büyük sevinç yaşadı.

İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Şelale Sokak'ta oturan Adem Orhan (32), 16 Z 1420 plakalı otomobilini park edip evine girdi. Sabah evden çıktığında otomobilini park ettiği yerde bulamayan Orhan, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, otomobilin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler çevrede devriye gezerken çalıntı aracı fark etti. Polisin 'dur' ihtarına rağmen hırsızlık şüphelisi, otomobil ile birlikte kaçmaya başladı. İlçe merkezindeki ara sokaklardan kırsal Çeltikçi Mahallesi'ne giren şüpheli, arazi yoluna saptı. Yol bitince otomobili bırakan şüpheli, yaya olarak kaçtı.

Polis otomobili terk edilmiş olarak buldu. Aracına kavuşan Orhan, otomobilinin dün gece evinin önünden düz kontak yapılarak çalındığını belirterek, "Aracım bulunduğu için mutluyum. Türk polisine çok teşekkür ediyorum" dedi. 

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vergi alınmayacak! İşte Erdoğan'ın vatandaşa yaptığı döviz ve altın çağrısının detayları
Vergi alınmayacak! İşte Erdoğan'ın vatandaşa yaptığı döviz ve altın çağrısının detayları
Sanal ilişki yaşadığı adama çıplak fotoğraflarını gönderen evli kadına mahkeme acımadı
Sanal ilişki yaşadığı adama çıplak fotoğraflarını gönderen evli kadına mahkeme acımadı
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı

Girdiği arazide yolun sonuna gelince çaldığı otomobili bırakıp kaçtı
Girdiği arazide yolun sonuna gelince çaldığı otomobili bırakıp kaçtı
Girdiği arazide yolun sonuna gelince çaldığı otomobili bırakıp kaçtı
Girdiği arazide yolun sonuna gelince çaldığı otomobili bırakıp kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

İlgili Haberler

Son dakika haber | Çarpıp kaçan kamyoneti takip eden otomobil sürücüsü kazaya yol açtı: 1 yaralı
Son dakika haber | Çarpıp kaçan kamyoneti takip eden otomobil sürücüsü kazaya yol açtı: 1 yaralı
Son dakika haberleri! Mersin'de boş arazide patlama
Son dakika haberleri! Mersin'de boş arazide patlama
Kontrolden çıkan otomobilin bir kasabın vitrininden içeri girdiği anlar kamerada
Kontrolden çıkan otomobilin bir kasabın vitrininden içeri girdiği anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Osman Kavala Bülent Arınç Abdülhamit Gül
Magazin Hadise Ezgi Mola Enes Batur Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Christian Luyindama
Tüm Haberler Antalya Galatasaray Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Girdiği arazide yolun sonuna gelince çaldığı otomobili bırakıp kaçtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 10:32:53. #1.15#
title