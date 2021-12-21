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GİRDAP ADLI OYUN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

GİRDAP ADLI OYUN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Habermetre - Haberler | Toplum

GİRDAP ADLI OYUN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTURaif Dinçkök Kültür Merkezi Özgecan Arslan Salonu'nda Girdap adlı oyunun ilk gösterimi öğrenciler için gerçekleşti.

GİRDAP ADLI OYUN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Raif Dinçkök Kültür Merkezi Özgecan Arslan Salonu'nda Girdap adlı oyunun ilk gösterimi öğrenciler için gerçekleşti. Yüzlerce öğrenci uyuşturucu madde kullanımının kötü olduğunu anlatan Girdap adlı oyunu izledi. Tiyatro gösteriminin tamamlanmasının ardından öğrenciler oyuncuları defalarca alkışladı. Girdap oyununun ikinci gösterisi 24 Aralık Cuma günü saat 19. 00 da izleyicilerle buluşacak. Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşacak.

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