Gine - Fas ne zaman, hangi kanalda? Gine - Fas maçı şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Gine - Fas bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Gine - Fas maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.