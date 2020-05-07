Gıda yardımını beğenmediği iddia edilen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
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Gıda yardımını beğenmediği iddia edilen Tunuslu jiletle kendini yaraladı

Gıda yardımını beğenmediği iddia edilen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
07.05.2020 12:24 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:24

TUNUS devleti tarafından yurtdışında yaşayan vatandaşlarına verilen ramazan yardımını beğenmediği iddia edilen bir kişi, Tunus İstanbul Başkonsolosluğu önüde jiletle kendisini yaraladı.

TUNUS devleti tarafından yurtdışında yaşayan vatandaşlarına verilen ramazan yardımını beğenmediği iddia edilen bir kişi, Tunus İstanbul Başkonsolosluğu önüde jiletle kendisini yaraladı.

Olay, Şişli'de bulunan Tunus İstanbul Başkonsolosluğu'nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tunus,  yurt dışında bulunan vatandaşlarına ramazan yardımında bulunmaya başladı. Bunu haber alan Tunuslular, Tunus İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi. Ramazan yardımı için ayrılan paranın bitmesinin ardından gelen vatandaşların boş dönmemesi için geri kalanlara da gıda kolisi verilmeye başlandı. Ancak gelenlenler arasında bulunan 30 yaşlarındaki bir adam iddialalara göre, ısrarla para yardımı isteyince,  görevlilerle gerginlik yaşadı. Bu kişinin, jiletle kollarına zarar vermeye başlaması üzerine, konsolosluk çalışanları ise durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri jiletle kendisini yaralayan kişiyi ambulansla hastaneye götürdü.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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