Ghostbusters Filmi
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Jason Reitman'ın yönettiği filmin başrollerinde Bill Murray, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Mckenna Grace ve Paul Rudd yer alıyor.
Yönetmen: Jason Reitman
Senaryo: Jason Reitman, Gil Kenan, Dan Aykroyd, Harold Ramis
Oyuncular: Bokeem Woodbine, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Paul Rudd, Mckenna Grace, Annie Potts, Bill Murray, Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Celeste O'Connor, Marlon Kazadi, Bud Klasky, Sydney Mae Diaz, Logan Kim
Filmin Türü: 0
Orijinal Adı: Ghostbusters
Yapımcı Firma: The Montecito Picture Company
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 10.07.2020
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