Ghostbusters Filmi

Ghostbusters Filmi

Ghostbusters filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ghostbusters filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

07.10.2019 11:58
Ghostbusters Filmi

Jason Reitman'ın yönettiği filmin başrollerinde Bill Murray, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Mckenna Grace ve Paul Rudd yer alıyor.

Yönetmen: Jason Reitman

Senaryo: Jason Reitman, Gil Kenan, Dan Aykroyd, Harold Ramis

Oyuncular: Bokeem Woodbine, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Paul Rudd, Mckenna Grace, Annie Potts, Bill Murray, Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Celeste O'Connor, Marlon Kazadi, Bud Klasky, Sydney Mae Diaz, Logan Kim

Filmin Türü: 0

Orijinal Adı: Ghostbusters

Yapımcı Firma: The Montecito Picture Company

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 10.07.2020


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Kaynak: InterSinema.com
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