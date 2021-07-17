Ghost of Tsushima oyuncu istatistikleri açıkladı!

Yayıncı Sony Interactive Entertainment ve geliştirici Sucker Punch Productions, oyunun önümüzdeki ay PS4 ve PS5'te yayınlanmasından önce bazı ilginç oyuncu istatistiklerini paylaştı. İşte detaylar!

Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan Ghost of Tsushima birinci yıl dönümünü kutluyor. Punch Productions Ghost of Tsushima'nın oyuncu istatistiklerini paylaştı.

Ghost of Tsushima için bir dizi şaşırtıcı oyuncu istatistikleri arasında 55.63 kez tilkilerin sevildiği görülüyor. Oyuncular ayrıca oyun içerisinde 61 milyondan fazla fotoğraf çekti. Ek olarak Ghost of Tsushima: Legends'ta 40 milyon görev yapıldı.

GHOST OF TSUSHIMA: DIRECTOR'S CUT DUYURULDU

2020'de PlayStation 4 için çıkışını yapan ve yılın en sevilen oyunlarından birisi olan Ghost of Tsushima'nın yeni bir sürümü olan Ghost of Tsushima: Director's Cut geçtiğimiz hafta PS5 ve PS4 için duyurulmuştu.

PlayStation 4 için Ghost of Tsushima'ya sahip olan kullanıcılar, Director's Cut'ın PlayStation 4 sürümüne 19.99 dolara, PlayStation 5 sürümüne ise 29.99 dolara yükseltebilecekler.

Yeni sürüm, Jin için yepyeni bir maceranın yanı sıra, iki yeni ada genişlemesi ve oyuncuların heyecan duyacağı bir dizi yeni özellik ile geliyor.

Director's Cut'ın yanı sıra Ghost of Tsushima'ya sahip olan herkes yeni güncellemeler içeren yamayı indirebilecek. Ayrıca savaş sırasında bir hedefe kilitlenmeyi etkinleştirme seçeneğini içeren bir yama da oyunculara sunulacak.

Ghost of Tsushima Director's Cut, 20 Ağustos'ta PlayStation 5'te 70 dolar ve PlayStation 4'te 60 dolarlık bir satış fiyatıyla çıkış yapacak.

GHOST OF TSUSHIMA DIRECTOR'S CUT TANITIM VİDEOSU